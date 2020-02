ATP Rotterdam: Gael Monfils der Titelverteidigung einen Schritt näher

Gael Monfils hat als vorletzter Spieler das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam geschafft. Der Franzose besiegte seinen Landsmann Gilles Simon überraschend glatt mit 6:4 und 6:1.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.02.2020, 21:39 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat gegen Gilles Simon keine Probleme gehabt

Es läuft gut für Gael Monfils - auch gegen Spieler, gegen die er traditionell nicht besonders gut aussieht: Neun Duelle hatte Monfils vor dem Achtelfinale in Rotterdam gegen Gilles Simon ausgefochten, nur bei zwei Gelegenheiten war er als Sieger vom Court gegangen. Am Donnerstagabend allerdings ließ Monfils, der erst am Sonntag in Montpellier den neunten Titel seiner Karriere geholt hatte, keine Zweifel über den Sieger aufkommen. Und zog mit einem 6:4 und 6:1 in die Runde der letzten Acht ein. Dort wartet am Freitag Daniel Evans, der nach Philipp Kohlschreiber auch gegen Karen Khachanov erfolgreich blieb.

Monfils ist in Rotterdam als Nummer drei in das traditionelle Turnier in den Niederlanden gegangen, nach den frühen Niederlagen von Stefanos Tsitsipas gegen Aljaz Bedene und Daniil Medvedev gegen Vasek Pospisil muss der Franzose nun wohl als Favorit auf den neuerlichen Triumph in Rotterdam gelten. Neben Andrey Rublev wahrscheinlich, der mit Alexander Bublik keine Probleme hatte. Rublev hat in der laufenden Saison erst eine Niederlage einstecken müssen: bei den Australian Open gegen Alexander Zverev.

Für eine Überaschung sorgte der 18-jährige Italiener Jannik Sinner, der mit David Goffin erstmals einen Mann aus den Top Ten besiegen konnte. Sinner spielt am Freitag gegen Pablo Carreno Busta.

