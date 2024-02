ATP Rotterdam: Halbfinale! Jannik Sinner bleibt 2024 unbesiegt

Jannik Sinner ist mit einem Erfolg gegen Milos Raonic in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam eingezogen. Dort trifft der Südtiroler auf Lokalmatador Tallon Griekspoor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2024, 23:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner hatte mit Milos Raonic ordentlich zu kämpfen

Jannik Sinner hat 2024 nach wie vor kein Match verloren. Daran konnte auch ein starker Milos Raonic nichts ändern. Sinner führte im letzten Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Event in Rotterdam gegen Raonic mit 7:6 (5) und 1:1, dann musste der Kanadier aufgeben. Für Sinner war es gleichzeitig der 200. Matchsieg seiner noch so jungen Karriere.

Der erste Satz verlief unerwartet: Sinner holte sich das Break zum 3:2, da lag der Verdacht nahe, der Favorit würde nun davon ziehen. Aber Raonic schlug umgehend zurück. Und hatte beim Stand von 5:4 sogar zwei Satzbälle, die der Aufschläger Sinner allerdings abwehrte. Im Tiebreak brachte der Australian-Open-Champion das Mini-Break zum 3:2 über die Distanz. Im zweiten Satz konnte Raonic dann nur noch zwei Spiele durchhalten.

In der Vorschlussrunde geht es nun gegen Tallon Griekspoor. Der letzte im Einzel-Tableau verbliebene Lokalmatador setzte sich nach seinem Erfolg gegen Hubert Hurkacz auch gegen Emil Ruusuvuori durch. Griekspoor zog 7:5 und 7:6 (4) eine Runde weiter. Snner und der Niederländer haben sich im vergangenen Jahr in Rotterdam ebenfalls am vorletzten Tag getroffen. Damals gewann Sinner in zwei knappen Sätzen.

Das erste Halbfinale am Samstag bestreiten Grigor Dimitrov und Alex de Minaur, die in den Nachmittagspartien am Freitag beide über die volle Distanz gehen mussten. Dimitrov, zu Beginn des Jahres schon Champion in Brisbane, schlug Alexander Shevchenko mit 7:6 (2), 3:6 und 6:4. De Minaur gewann gegen Andrey Rublev mit 7:6 (5), 4:6 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam