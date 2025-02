ATP Rotterdam: Hurkacz besiegt verärgerten Rublev im Viertelfinale

In einem dramatischen Drei-Satz-Krimi sicherte sich Hubert Hurkacz den letzten Halbfinalplatz beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam. Der Pole besiegte den viertgesetzten Andrey Rublev mit 6:7 (5), 6:3 und 6:4.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 00:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Hubert Hurkacz steht im Halbfinale von Rotterdam

Insgesamt standen sich Hurkacz und Rublev schon fünfmal gegenüber, drei der Partien gingen an den aktuell auf Rang 21 platzierten Polen. Die letzte Begegnung ist allerdings schon knapp zwei Jahre her – es war also höchste Zeit für eine Neuauflage.

Und diese beinhaltete einen rasanten Start für die Nummer 10 der Welt. Rublev ging bereits nach guten 15 Minuten mit 4:1 in Führung. Besonders auffällig waren die kleinen, meditativen Pausen, die Rublev beim Seitenwechsel einlegte. Bereits letztes Jahr kündigte der Russe an, seine Ausraster in den Griff bekommen zu wollen. Nach dem etwas langsamen Start fand der achtgesetzte Hurkacz langsam ins Match und nahm dem Favoriten auf dem Papier den Aufschlag ab. Die Viertelfinalisten trafen sich im Satztiebreak wieder, den Rublev durch einen Rückhand-Fehler des achtfachen Titelträgers mit 7:5 für sich entschied.

„Hubbi“ konnte die Enttäuschung über den ersten verlorenen Satz schnell hinter sich lassen und überzeugte mit viel Ballgefühl. Beim 1:2-Rückstand wehrte Rublev noch vier Breakbälle ab und holte zum 3:3 auf. Danach machte Hurkacz allerdings kurzen Prozess. Als Antwort fing der Viertgesetzte an sich immer öfter lautstark zu ärgern, und donnerte im Zeichen seiner Unzufriedenheit den Satzball gegen sich ins Aus.

Hurkazc gegen einen “perfekten” Alcaraz im Halbfinale

Im entscheidenden Durchgang holte der Pole seinen gefürchteten ersten Aufschlag nochmals raus. Ein Break zur 4:3-Führung entschied vorzeitig den Matchgewinn für den 21. Der Welt. Mit dem ersten Matchball sicherte sich Hurkacz sein Ticket ins Halbfinale.

In der Partie um den Einzug ins Finale wartet mit Carlos Alcaraz die schwierigste Aufgabe des Turniers auf den Polen. Der Spanier zeigte bisher keinerlei Schwäche und zog mit nur drei abgegebenen Spielen unter die letzten Vier. Nach der gewonnenen Partie sagte der 21-Jährige: "Das war heute ein perfektes Match von mir".

Hier das Einzel-Tableau der Herren