Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam auf den Koreaner Soonwoo Kwon. Das Match gibt es ab 13 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2023, 17:31 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft erstmals auf Soonwoo Kwon

Es wird das erste Aufeinandertreffen zwischen Zverev und Kwon werden, die zuletzt mit unterschiedlichem Erfolg im Davis Cup tätig waren: Zwar gewannen beide Spieler jeweils eines ihrer beiden Einzel. Während Deutschland aber gegen die Schweiz mit 2:3 verlor, drehte Korea einen 0:2-Rückstand gegen Belgien noch.

Und obwohl Alexander Zverev in der Weltragnliste weit vor seinem Kontrahenten liegt, ist dennoch Vorsicht angebracht: Denn Soonwoo Kwon hat in diesem jahr schon einen Turniersieg gefeiert. Und zwar in Adelaide 2, wo er im Endspiel Roberto Bautista Agut besiegte.

Zverev vs. Kwon - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Soonwoo Kwon gibt es ab 13 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

