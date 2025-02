ATP Rotterdam: Lucky Loser Altmaier nach Sieg gegen Fils schon im Viertelfinale

Lucky Loser Daniel Altmaier ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam mit einem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Arthur Fils in das Viertelfinale eingezogen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 06.02.2025, 15:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniel Altmaier macht das Beste aus seiner zweiten Chance in Rotterdam

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Rotterdam für eine Überraschung gesorgt und seine Lucky-Loser-Reise fortgesetzt. Der 26-Jährige aus Kempen setzte sich am Donnerstag nach starker Vorstellung mit 6:4, 3:6, 7:5 gegen den französischen Weltranglisten-19. Arthur Fils durch und zog erstmals seit Januar 2024 wieder ins Viertelfinale eines ATP-Turniers ein.

Dort trifft Altmaier, der nach einer Niederlage in der Qualikation unverhofft noch als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, auf den australischen Weltranglistenachten Alex de Minaur, der gegen den jungen Tschechen Jakub Mensik problemlos gewann. Altmaier, Nummer 93 der Welt, hatte am Mittwoch von der krankheitsbedingten Absage des Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard profitiert und den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic in drei Sätzen besiegt.

Altmaier benötigt sechs Matchbälle

Gegen Fils ließ sich Altmaier auch vom verlorenen zweiten Satz nicht aus der Ruhe bringen und kämpfte sich im entscheidenden Durchgang nach einem frühen Break zurück. Beim Stand von 5:4 vergab der 26-Jährige noch vier Matchbälle, wenig später machte er es dann besser.

Altmaier ist der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi in Rotterdam. Jan-Lennard Struff (Warstein) hatte sein Auftaktmatch am Mittwoch in drei Sätzen gegen den Ungarn Fabian Marozsan verloren.

Marozsan wiederum musste sich am Donnerstagnachmittag Andrey Rublev mit 6:7 (2) und 6:7 (4) geschlagen geben. Rublev spielt im Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz, der bereits gestern von der Aufgabe von Jiri Lehecka profitierte.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam