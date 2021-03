ATP Rotterdam: Marton Fucsovics folgt Andrey Rublev ins Finale

Marton Fucsovics steht in seinem zweiten Endspiel auf der ATP-Tour. Der Ungar besiegte am Samstagabend Borna Coric in zwei Sätzen und trifft nun auf Andrey Rublev.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.03.2021, 21:06 Uhr

Marton Fucsovics steht beim ATP-Event von Rotterdam im Finale

Bereits vor dem Halbfinalduell zwischen Borna Coric und Marton Fucsovics beim ATP-500-Event von Rotterdam war eines klar: Die Aufgabe im Finale wird alles andere als einfach. Denn im ersten Halbfinale des Tages löste Andrey Rublev sein Ticket für das Endspiel - sein mittlerweile viertes in Serie auf ATP-500-Niveau.

In diesem trifft der Russe nun auf Marton Fucsovics, der sein Duell mit Borna Coric in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte. Der Ungar schaffte in Durchgang eins das frühe Break, wackelte zum Schluss des ersten Satzes kurz - machte schlussendlich aber doch mit 6:4 den Satz zu. Im zweiten Durchgang gelang es Fucsovics abermals, früh seinem Kontrahenten seinen Aufschlag wegzunehmen.

Zweites ATP-Finale für Fucsovics

Das ließ sich der Weltranglisten-59. nicht mehr nehmen. Fucsovics gelang ein weiteres Break - und machte schließlich den 6:4 und 6:1-Erfolg perfekt. Es ist das erst zweite ATP-Endspiel für Fucsovics, der 2019 in Sofia auch gleich seinen ersten Titel feiern konnte.