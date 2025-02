ATP Rotterdam: Medvedev fliegt gegen Bellucci raus

Daniil Medvedev ist in der zweiten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in drei Sätzen am Italiener Matthias Bellucci gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 22:41 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev kommt 2025 noch nicht in Fahrt

Am Mittwochabend hatte Daniil Medvedev endlich einmal gute Gründe für schlechte Laune: Da war etwa ein frühes Service von unten von Matthias Bellucci, das Medvedev nicht mehr erreichte. Und dann kanalisierte der Italiener auch noch seinen inneren Ivan Lendl, schoss Medvedev am Netz ab. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und das auch ohne Not. Eigentlich sind das genau die Umstände, die früher einmal dafür gesorgt haben, das sich Daniil Medvedev derart in ein Match verbeißt, dass er dieses auch gewinnt.

Und so hatte es zumindest im zweiten Satz auch eine Zeit lang aus. Medvedev führte mit 4:1, vergab aber Chance um Chance auf das Ausbauen seiner Führung. Und musste sich dann doch mit 8:6 im Tiebreak in einen dritten Satz retten. Nach Abwehr eines Matchballs.

In der Entscheidung vergab Daniil Medvedev dann insgesamt sechs Breakchancen. Mattia Bellucci dagegen nutzte gleich seinen ersten. Und landete das letztlich entscheidende Break zum 5:3. Endstand: 6:3, 6:7 (6) und 6:3 für den Außenseiter, für den es der erste Erfolg über einen Top-Ten-Spieler und der erste Einzug in das Viertelfinale eines 500ers war..

Alcaraz morgen gegen Vavassori

Drama gab es auch in der letzten Nachmittagspartie auf dem Center Court in Rotterdam. Da konnte sich Lokalmatador Tallon Griekspoor gegen Matteo Berrettini mit 6:3, 6:7 (2) und 7:6 (4) behaupten. Griekspoor trifft im Achtelfinale auf Stefanos Tsitsipas. Auf den Sieger dieser Partie wartet dann Mattia Bellucci.

Félix Auger-Aliassime, der am Sonntag noch den Titel in Montpellier geholt hatte, musste gegen Andrea Vavassori nach dem zweiten Satz wegen einer Verletzung an einem Zeh aufgeben. Der Italiener spielt morgen gegen Turnierfavorit Carlos Alcaraz.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam