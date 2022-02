ATP Rotterdam: Murray und Tsonga ersetzen Medvedev und Sinner

Daniil Medvedev und Jannik Sinner haben ihre Teilnahme am ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam abgesagt. Als Ersatz werden die alten Haudegen Andy Murray und Jo-Wilfried Tsonga einspringen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 10:27 Uhr

© Getty Images Andy Murray schlägt kommende Woche in Rotterdam auf

Irgendwann muss selbst Daniil Medvedev eine Pause einlegen. Der Australian-Open-Finalist hatte Ende 2021 nach den ATP Finals auch noch den Davis Cup bis zum aus russischer Sicht glorreichen Ende gespielt, das neue Jahr dann beim ATP Cup in Sydney begonnen. Danach spielte Medvedev bei den Australian Open sein Nenngeld noch bis zum letzten Cent aus, verlor das Endspiel gegen Rafael Nadal aber bekanntermaßen in fünf Sätzen. Nach deutlich mehr als fünf Stunden Spielzeit. Kein Wunder also, dass Medvedev seinen Start beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam nun abgesagt hat.

Und auch Jannik Sinner wird nicht in die Niederlande reisen. Der junge Südtiroler legte einen starken Saisonstart hin, gewann beim ATP Cup all seine Einzel-Matches und erreichte bei den Australian Open das Viertelfinale, wo er an einem sehr starken Stefanos Tsitsipas scheiterte. Tsitsipas startet nach der Absage von Medvedev ab dem kommenden Montag in Rotterdam als Nummer eins, gefolgt von Titelverteidiger Andrey Rublev.

Als Nachrücker für Medvedev und Sinner hat Turnierchef Richard Krajicek zwei prominente Namen eingeladen: Sowohl Andy Murray als auch Jo-Wilfried Tsonga werden eine Wildcard für das 32er-Feld erhalten. Murray hat beim Turnier in Sydney vor wenigen Wochen das Finale erricht, Tsonga in dieser Woche in Montpellier immerhin einen Match-Sieg gefeiert.