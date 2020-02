ATP Rotterdam: Roberto Bautista Agut strauchelt, Grigor Dimitrov schlägt Denis Shapovalov

Tag eins beim ersten ATP-500-Event des Jahres versprach einiges an Spannung. Die Spanier Pablo Carreno Busta und Roberto Bautista Agut konnten ihre Erstrundenpartien jeweils in drei Sätzen gewinnen, Grigor Dimitrov schlug Denis Shapovalov im Erstrundenkracher von Rotterdam überraschend klar.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.02.2020, 21:15 Uhr

Am ersten Tag des ATP-500-Events in Rotterdam konnte Grigor Dimitrov im Kracher des Tages Denis Shapovalov bezwingen

Nachdem sich viele Topspieler die Woche nach den Australian Open freigenommen haben, geht es jetzt wieder so richtig los. Beim ATP-500-Event in Rotterdam sind gleich sechs der zwölf besten Spieler der aktuellen ATP-Weltrangliste vertreten. Eröffnet wurde der Einzel-Bewerb vom Aufeinandertreffen von Adrian Mannarino und Pablo Carreno Busta. Der Franzose, der bei den Australian Open in der ersten Runde an Dominic Thiem gescheitert war, konnte dem Favoriten aus Spanien zwar alles abverlangen, musste sich dann aber doch hauchdünn mit 5:7, 7:6 (3) und 4:6 geschlagen geben.

Auch Carreno Bustas Landsmann Roberto Bautista Agut musste in Runde eins deutlich mehr kämpfen, als er es sich wohl gewünscht hatte. Márton Fucsovics, der bei den Australian Open bis ins Achtelfinale vorgedrungen war, erwischte den besseren Start in diese Partie und konnte den ersten Satz für sich entscheiden. Und auch im zweiten Satz konnte der Ungar seinem drei Jahre älteren Gegenüber absolut Paroli bieten und zwang Bautista Agut in ein Tiebreak. In diesem gelang dem Mann, der beim ATP Cup kein einziges Einzel verloren hatte, aber so ziemlich alles und er musste nur einen Punkt abgeben. Das war dann auch die Initialzündung beim 31-jährigen Spanier, der im dritten Satz nichts anbrennen ließ und folgerichtig mit 4:6, 7:6 (1) und 6:1 als Sieger vom Platz ging.

Dann war es auch an der Zeit für den ersten ganz großen Kracher des Turniers. Denis Shapovalov, an acht gesetzt, bekam es mit Grigor Dimitrov zu tun, der sich bereits beim ATP Cup in blendender Verfassung präsentierte. Dem Bulgaren gelang in Satz eins das frühe Break und das sollte reichen - mit 6:3 stellte Dimitrov auf 1:0-Sätze. In Satz zwei hielten dann beide Spieler ihre Aufschläge, also musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem machte der junge Kanadier den ein oder anderen Rückhandfehler zu viel und so war es - wie schon beim bisher einzigen Aufeinandertreffen der beiden - Grigor Dimitrov, der sich mit 6:3 und 7:6 (3) durchsetzen konnte.

Im letzten Einzel des Tages trifft Philipp Kohlschreiber, der sich souverän durch die Qualifikation gespielt hatte, auf den Briten Daniel Evans.

Viele Überraschungen im Doppel

Auch der Doppelbewerb hatte am ersten Tag einige interessante Begegnungen parat: Die beiden Russen Karen Khachanov und Andrej Rublev unterlagen Fabio Fognini an der Seite von Robin Haase mit 6:7 (1) und 6:7 (11). Die topgesetzte Paarung, Kevin Krawietz und Andreas Mies musste bereits in der ersten Runde die Segel streichen. Sie unterlagen dem Doppelspezialisten Henri Kontinen, der zusammen mit Jan-Lennard Struff an den Start geht. Auch die als Nummer drei gesetzte Paarung Nikola Mektic/Wesley Koolhof müssen bereits ihre Sachen packen. Sie unterlagen den Einzelspezialisten Felix Auger-Aliassime und Hubert Hurkacz. Einzig für Horia Tecău an der Seite von Jean-Julier Rojer lief es nach Plan: Sie wurden ihrere Favoritenrolle gerecht und besiegten Stefanos Tsitsipas und Nenad Zimonjić mit 6:2 und 6:2.

Morgen wird der als Nummer zwei gesetzte Grieche auch ins Einzel starten. In seiner Erstrundenbegegnung hat Stefanos Tsitsipas alles andere als ein leichtes Los erwischt. Auf ihn wartet der Dominic-Thiem-Bezwinger vom ATP Cup, Hubert Hurkacz. Auch Andrej Rublev, Fabio Fognini und Jan-Lennard Struff werden am morgigen Dienstag ihre Erstrundenmatches bestreiten.