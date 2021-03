ATP Rotterdam: Rublev nach Sieg über Tsitsipas erster Finalist

Andrey Rublev ist mit einem Erfolg über Stefanos Tsitsipas in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam eingezogen. Rublev gewann mit 6:3 und 7:6 (2).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2021, 17:24 Uhr

Wenn Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas aufeinander treffen, entwickelt sich selten ein einseitiges Match. Das galt sowohl bei ihrem allerersten Treffen 2017 beim Challenger in Quimper (Rublev gewann damals im Tiebrreak des dritten Satzes) wie auch beim vor dem Halbfinale in Rotterdam jüngsten bei den ATP Finals in London 2020 (da war es Tsitsipas, der sich den dritten Akt im Tiebreak holte).

Tsitsipas gab gleich im dritten Spiel erstmals seinen Aufschlag ab, konnte unmittelbar danach eine Chance auf das Rebreak nicht nutzen. Wie auch nicht beim Stand von 2:3. Also nahm Rublev seinem Gegner lieber selbst noch einmal dessen Service ab, gewann Durchgang eins mit 6:3. Im zweiten Satz ging es ausgeglichen bis ins Tiebreak, in dem sich Andrey Rublev mit 7:2 durchsetzte.

Damit hielt der Mann aus Moskau seine Siegesserie bei ATP-Tour-500-Turnieren aufrecht: Rublev hat nun 19 Matches in Folge bei Events dieser Kategorie gewonnen, beginnend mit den Hamburg European Open 2020.

Der zweite Finalist in Rotterdam wird in der Partie zwischen Marton Fucsovics und Borna Coric ermittelt. Coric konnte am Freitag im Viertelfinale Kei Nishikori bezwingen, Fucsovics gewann spätabends in zwei Sätzen gegen Tommy Paul.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam