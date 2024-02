ATP Rotterdam: Sinner mit schnellen Schritten in die nächste Runde

Alle Augen waren auf den Australian Open-Champion Jannik Sinner gerichtet! Nach 17 Tagen Pause bestritt er heute sein erstes Match nach dem Titelgewinn. Und die Siegessträhne Sinners geht weiter. Er spielte sich souverän ins Achtelfinale des Turniers in Rotterdam.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.02.2024, 21:36 Uhr

Sinner bestritt heute sein erstes Match nach seinem grandiosen Titelgewinn bei den Australian Open. Der an Eins gesetzte Italiener spielte gegen den für ihn altbekannten Niederländer Botic van de Zandschulp. Zufälligerweise trafen beide Spieler auch schon bei den Australian Open in der ersten Runde aufeinander. Danmals konnte sich Sinner in drei Sätzen mit 6:4 7:5 und 6:3 gegen den 28-jährigen durchsetzten.

Sinner machte heute sein Comeback perfekt! Nach anfänglichen kleinen Unsicherheiten kam der 22-jährige immer besser ins Match. Er blieb konzentriert und schaffte es, in den entscheidenen Momenten die Punkte zu machen. Nachdem Sinner aber das Break zum 4:3 gelang, gab er danach kein weiteres Spiel mehr ab und sicherte sich den ersten Satz.

Sinner verwandelte vierten Matchball

Im zweiten Satz ging Sinner schnell mit 3:0 in Führung, wobei die Aufschlagspiele über Einstand gingen. Zandschulp gab sich aber nicht so leicht geschlagen, griff immer wieder an, so dass ihm das 2:4 gelang. Bei einem Stand von 5:2 für Sinner, hatte der Italiener bereits drei Matchbälle, jedoch konnte er diese nicht verwandeln. Vielleicht schlich sich doch ein wenig die Nervosität ein. Er verlor das Spiel und schlug nun bei 5:3 zum Satzgewinn auf. Sinner ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, ging bei eigenem Aufschlag mit 40:0 in Führung und verwandelte den ersten Matchball in seinem Aufschlagspiel.

Der 22-jährige Weltranglistenvierte trifft morgen auf Gael Monfils. Der Franzose war Dank einer Wildcard direkt in das Hauptfeld des ATP-500er Turniers gekommen. Der 37-jährige Monfils gewann heute gegen Denis Shapovalov in zwei knappen Sätzen.

