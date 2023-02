ATP Rotterdam: Stan Wawrinka schlägt Alexander Bublik, Grigor Dimitrov siegt im Eiltempo

Stan Wawrinka hat in der ersten Runde des ATP-500-Events in Rotterdam für eine kleine Überraschung gesorgt und Alexander Bublik aus dem Turnier genommen. Zudem stehen Grigor Dimitrov und Richard Gasquet im Achtelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.02.2023, 21:20 Uhr

Achtungserfolg von Stan Wawrinka: Der dreifache Grand-Slam-Sieger setzte sich in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Rotterdam gegen Alexander Bublik durch und steht in der niederländischen Hafenstadt somit im Achtelfinale. Der Schweizer behauptete sich am Montagabend gegen seinen kasachischen Kontrahenten mit 7:6 (5) und 6:4.

In der Runde der letzten 16 trifft Wawrinka etwas überraschend auf Richard Gasquet. Der 36-jährige Franzose besiegte den an Position sieben gesetzten Pablo Carreno Busta nach einer umkämpften Partie mit 2:6, 7:6 (2) und 6:2.

Deutlich weniger hatte indes Grigor Dimitrov zu kämpfen. Der Bulgare schlug Aslan Karatsev nach nur 58 Minuten Spielzeit mit 6:1 und 6:3. Der Australian-Open-Halbfinalist von 2021 hatte sich in der letzten Qualifikationsrunde gegen den Österreicher Jurij Rodionov in zwei engen Sätzen durchgesetzt.

Am Dienstag greift Alexander Zverev ins Turniergeschehen ein. Der deutsche Olympiasieger trifft nicht vor 13:00 Uhr auf Soonwoo Kwon. Danach spielen auch noch Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev.

