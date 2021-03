ATP Rotterdam: Struff und Krawietz mit neuen Partnern erfolgreich

Kevin Krawietz und Jan-Lennard Struff sind beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam mit ihren jeweiligen Partnern in Runde zwei eingezogen. Und haben dabei starke Nerven gezeigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2021, 21:42 Uhr

© Getty Images Beim ATP Cup noch ein Team: Jan-Lennard Struff und Kevin Krawietz

Eigentlich wollte Kevin Krawietz nach der Operation, der sich sein Stammpartner Andreas Mies unterziehen musste, mit Jan-Lennard Struff im Doppel antreten. Bei jenen Turnieren, bei denen Struff auch im Einzel am Start ist. In Rotterdam ist dies nun der Fall, Struff allerdings geht mit Pierre-Hugues Herbert in die Bütte, Krawietz versucht sich mit Horia Tecau. Und beide Paare haben zum Auftakt starke Nerven gezeigt: Struff/Herbert besiegten Hubert Hurkacz und Félix Auger-Aliassime mit 6:7 (5), 6:3 und 10:8, Krawietz/Tecau gewannen gegen Marcelo Melo und Jean-Julien Rojer mit 6:3, 3:6 und 11:9.

Struff und Herbert bekommen es in Runde zwei mit Nikola Mektic und Mate Pavic zu tun. Krawietz und Mies spielen gegen die beiden Russen Andrey Rublev und Karen Khachanov.

Hier das Doppel-Tableau in Rotterdam