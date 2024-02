ATP Rotterdam: Struff verpasst Einzug ins Viertelfinale

Die aktuelle Nummer zwei in Deutschland, Jan-Lennard Struff, verpasst den Einzug ins Viertelfinale in Rotterdam. Der Deutsche musste sich gegen den Finnen Emil Ruusuvuori mit 3:6 und 3:6 geschlagen geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 23:21 Uhr

Für Jan-Lennard Struff hat es heute leider spielerisch nicht für einen Sieg gereicht. Dabei startete das Match auf Augenhöhe. Beide Spieler konnten ihren Aufschlag durchbringen, bis dem Finnen ein Break gelang und er danach schnell den ersten Satz für sich entscheiden konnte.

Nach einer kleinen Satzpause kam Struff nochmals mit einer höheren Intensität zurück. Er hatte bei dem Spielstand von 2:2 sogar zwei Chancen, um seinen finnischen Gegner zu breaken. Doch vergab er beide, so dass Ruusuvuori letzendlich mit 4:3 führte und danch auch kein Spiel mehr abgab. Der 24-jährige Finne spielte heute einfach einen Hauch besser, Struff hat aber großes Potenzial, im Laufe der Saison noch vieles zu erreichen. Als nächstes trifft der Finne Ruusuvuoriauf den ungesetzten Franzosen Griekspoor, der heute den an Vier gesetzten Hubert Hurkacz in drei engen Sätzen besiegte.

