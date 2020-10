ATP: Rublev siegt in St. Petersburg, Djere auf Sardinien

Andrey Rublev hat das ATP-500er-Turnier in St. Petersburg gewonnen. Im Finale schlug er Borna Coric mit 7:6 (5) und 6:4.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.10.2020, 17:50 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev

Für Rublev ist es bereits der vierte Titel in 2020 - nach Doha, Adelaide und Hamburg. Damit liegt er mit Novak Djokovic gleichauf (dieser hat mit den Australian Open, Cincinnati, Rom und Dubai allerdings höherwertigere Event für sich entschieden).

Auch in Sachen Matchsiege ist Rublev in diesem Jahr top: Mit 34 belegt er hier nach Djokovic (37) den zweiten Rang. Dahinter folgt Stefanos Tsitsipas mit 27 Siegen.

Für Rublev, der am Dienstag 23 Jahre alt wird, geht es damit auch im ATP-Ranking weiter nach oben, ab Montag wird er die neue Nummer 8 in der Weltrangliste stellen. Er hat damit seine Chancen für einen der letzten zwei freien Plätze bei den ATP Finals in London erhöht.

Djere siegt auf Sardinien

Bereits am Mittag hatte Laslo Djere das 250er-Turnier auf Sardinien für sich entschieden. Er schlug im Finale Marco Cecchinato mit 7:6 (3), 7:5 und feierte damit den zweiten ATP-Titel seiner Laufbahn.

In Köln hatte am Nachmittag Alexander Zverev die bett1HULKS gewonnen.