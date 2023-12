ATP: Rublev, Struff, Ofner eröffnen in Hong Kong

Andrey Rublev führt das Feld beim ATP-Tour-250-Turnier in Hong Kong an. Aus deutschsprachiger Sicht sind Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner am Start.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.12.2023, 12:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andrey Rublev, Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner werden in Hong Kong aufschlagen

Während in Australien beim United Cup in Perth und Sydney und beim 250er in Brisbane die Saison 2024 ihren Anfang nimmt, haben einige Spitzenspieler die Alternative in Hong Kong für sich gewählt. Andrey Rublev etwa, für den der United Cup aufgrund des Ausschlusses des russischen Teams ohnehin keine Option war. Genauso wenig wie für Karen Khachanov. Die beiden Russen führen jedenfalls die Setzliste in Hong Kong an, gefolgt von Frances Tiafoe und Francisco Cerundolo.

Stand jetzt wird Jan-Lennard Struff als Nummer fünf in das Turnier gehen, das am Neujahrstag 2024 beginnt. Struff jagt ja nach wie vor seinen ersten Einzel-Titel auf der ATP-Tour. In der abgelaufenen Saison war der Warsteiner sowohl in Madrid als auch in Stuttgart knapp dran. Musste sich in den jeweiligen Endspielen aber Carlos Alcaraz und Frances Tiafoe geschlagen geben.

Raonic und Cilic in Hong Kong dabei

Mit der österreichischen Fahne wird Sebastian Ofner einreiten. Für den Steirer ergibt sich 2024 eine neue Situation: Er muss nicht mehr durch die Qualifikationsmühlen, auch Starts auf der Challenger-Tour wird es in den kommenden Monaten nicht mehr geben.

Neben Lorenzo Musetti, Arthur Fils oder Christopher Eubanks haben übrigens auch zwei Veteranen ihre Nennung abgegeben, beide mit einem Protected Ranking. Und also dürfen sich die Zuschauer in Hong Kong auf Milos Raonic und Marin Cilic freuen.