ATP: Rune und Sinner führen das Feld in Montpellier an

Kaum ist die Davis-Cup-Woche vorüber, schon treffen sich viele Profis gleich wieder auf der ATP-Tour. In Montpellier gehen etwa Holger Rune und Borna Coric in die Bütt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 18:10 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner geht in Montpellier als Nummer zwei gesetzt an den Start

Na, wer weiß es noch? Richtig: Im vergangenen Jahr trug Alexander Bublik in Montpellier den Titel davon. Im Endspiel gegen Alexander Zverev. Der Deutsche muss nach der Niederlage gegen Marc-Andrea Huesler seine Wunden lecken, wird erst in Rotterdam wieder in den Tourbetrieb einsteigen.

Titelverteidiger Bublik ist in Montpellier dagegen sehr wohl am Start. Und das, obwohl er am Samstag noch in Chile seine Davis-Cup-Pflichten erfüllte. Der Kasache eröffnet als Nummer sechs gesetzt gegen den Franzosen Gregoire Barrere.

Sinner scheitert in Australien wieder an Tsitsipas

Angeführt wird das Tableau von Holger Rune, der in den letzten beiden Tagen die indische Auswahl fast im Alleingang besiegte. Rune spielt nach einem Freilos entweder gegen eben jenen Marc-Andrea Huesler oder den Franzosen Luca van Assche.

Von ganz unten im 28er-Raster größt Jannik Sinner. Der Südtiroler wartet auf Marton Fucsovics (ebenfalls einen Davis-Cup-Recken) oder einen Qualifikanten. Sinner war zuletzt zum zweiten Mal in Folge bei den Australian Open an Stefanos Tsitsipas gescheitert.

