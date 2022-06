ATP ´s-Hertogenbosch: Medvedev im Endspiel gegen Lokalmatador van Rijthoven

Daniil Medvedev hat beim ATP-Tour-250-Turnier in ´s-Hertogenbosch das Finale erreicht. Dort geht es am Sonntag gegen Überraschungsmann Tim van Rijthoven.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2022, 19:25 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev spielt morgen um seinen zwiete Titel auf Rasen

Medvedev, als Nummer eins in das traditionsreiche Rasenturnier in den Niederlanden gestartet, benötigte für sein 7:5 und 7:5 gegen den Franzosen Adrian Mannarino knapp zwei Stunden. Damit hat der Russe das Endspiel ohne Satzverlust gereicht - auch gegen Gilles Simon und Ilya Ivashka war Medvedev in zwei Durchgängen erfolgreich geblieben. Für den Mann aus Moskau geht es am morgigen Sonntag um seinen zweiten Titel auf Rasen - den ersten hat Medvedev 2021 auf Mallorca gewonnen.

Der Endspielgegner ist dagegen eine Überraschung. Tim van Rijthoven, Lokalmatador und mit einer Wildcard ins 28er-Raster gekommen, setzte sich im ersten Halbfinale des Tages gegen Félix Auger-Aliassime denkbar knapp mit 6:3, 1:6 und 7:6 (5) durch. Zuvor hatte van Rijthoven, aktuell die Nummer 205 in den ATP-Charts, schon Matthew Ebden, Taylor Fritz und Hugo Gaston besiegt.

Der Run von van Rijthoven kommt umso überraschender, als dass der 25-Jährige in der laufenden Saison noch kein einziges Match auf ATP-Tour-Level gewonnen hat. Zuletzt schied er in Runde eins der Qualifikation für den Challenger in Surbiton aus.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch