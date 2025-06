ATP ´s-Hertogenbosch: Medvedev startet den nächsten Versuch

Kann Daniil Medvedev endlich mal wieder ein Turnier gewinnen? Die Chancen in ´s-Hertogenbosch stehen dafür nicht schlecht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.06.2025, 13:59 Uhr

Vor Beginn der French Open hatte Daniil Medvedev ja gemeint, dass er von der absoluten Weltspitze nicht weit entfernt sei. Vielleicht nicht auf Sand, was die skurrile Erstrunden-Niederlage gegen Cameron Norrie dann auch zeigte. Aber ganz generell. Nun, gut: In der kommenden Woche bekommt Medvedev auf dem Rasen von ´s-Hertogenbosch die Chance, endlich mal wieder ein Turnier zu gewinnen. Das letzte Championat datiert bekanntlich aus Rom 2023.

Der Rasen ist Medvedev nicht fremd, auf Mallorca konnte er ja schon einen Titel auf diesem Geläuf holen. Und in ´s-Hertogenbosch stand der Russe vor drei Jahren sogar schon mal im Endspiel, verlor aber gegen Lokalmatador Tim van Rijthoven. Die Aussichten auf den 21. Turniersieg stehen für Medvedev nicht schlecht: Er ist an Position eins gesetzt, startet mit einem Freilos, ist ausgeruht und hat hier noch nie den Siegerpokal in die Höhe gestemmt.

Hubert Hurkacz als Favorit?

Ganz unten im Tableau ist Ugo Humbert vermerkt, der Franzose will aber in dieser Saison nicht so richtig in Schwung kommen. Als Nummer drei in der Setzliste folgt Karen Khachanov, er wurde in die untere Raster-Hälfte gelost.

Der Favorit könnte allerdings die Nummer fünf in ´s-Hertigenbosch sein. Denn Hubert Hurkacz hat in den letzten Wochen aufsteigende Form bewiesen. Und ist auf Gras einer der besten Spieler der Welt. Was früher allerdings auch für den Erstrundengegner von Hurkacz galt: Roberto Bautista-Agut.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch