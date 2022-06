ATP 's-Hertogenbosch: Tim van Rijthoven krönt Sensationswoche mit Turniersieg über Medvedev

Der Niederländer Tim van Rijthoven (ATP-Nr. 205) hat seine Wahnsinnswoche beim ATP-250er-Turnier in 's-Hertogenbosch mit dem Turniersieg gekrönt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.06.2022, 16:30 Uhr

© ATP Tim van Rijthoven

Der 25-Jährige schlug im Endspiel den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medvedev mit 6:4, 6:1 und gewann damit sein erstes Turnier auf ATP-Ebene.

Verrückt: van Rijthoven hatte bis zu dieser Woche keinen einzigen Sieg auf ATP-Tour-Ebene gefeiert und überhaupt erst ein Match auf diesem Level bestritten - 2016 als Lucky Loser in Winston-Salem.

In 's-Hertogenbosch kam er mit einer Wildcard ins Hauptfeld und spielte sich in den letzten Tagen in einen Rausch: Neben Matthew Ebden und Hugo Gaston nahm van Rijthoven auch die drei topgesetzten Teilnehmer in 's-Hertogenbosch aus dem Turnier, namentlich Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime und nun Medvedev. Der Sieg über "Meddy" war dabei der deutlichste im gesamten Turnierverlauf für van Rijthoven.

Wer ist Tim van Rijthoven?

Der Niederländer war ein guter, wenn auch kein überragender Juniorenspieler, das Wimbledon-Viertelfinale in 2014 war das höchste der Gefühle für ihn, ebenso wie Platz 13 im Junior-Ranking.

Bei den "Erwachsenen" war van Rijthoven vorwiegend auf der ITF- und Challenger-Tour unterwegs, stand jahrelang in Weltranglisten-Bereichen zwischen Platz 300 und 500. Im vergangenen Jahr schaffte er erstmals den Sprung unter die Top 300. Ein Turniersieg auf Challenger-Ebene ist ihm nicht gelungen. Und nun dieser Hammer in 's-Hertogenbosch!

Daniil Medvedev: "Erstes Finale und du zerstörst die Nummer 2 der Welt"

"Glückwunsch, Tim, eine Wahnsinnswoche. Du stehst das erste Mal in einem ATP-Finale und zerstörst direkt die Nummer 2 der Welt im zwei Sätzen im Finale. Das muss ein wunderbares Gefühl sein!", huldigte auch Medvedev seinem Bezwinger hohen Respekt.

Für van Rijthoven hat der Turniersieg natürlich auch große Auswirkungen aufs ATP-Ranking, er macht rund 100 Plätze gut und steht im Live-Ranking nun auf Platz 106.