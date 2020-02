ATP: Sam Querrey ist Vater geworden

Sam Querrey, zehnmaliger Titelgewinner auf der ATP-Tour, ist nun auch in den Stand der Vaterschaft eingetreten. Seine Frau Abby brachte vor wenigen Tagen einen Sohn zur Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2020, 15:29 Uhr

© Getty Images Seit neuestem in Elternzeit - Sam Querrey

Eigentlich treibt sich Sam Querrey um diese zeit des Jahres gerne in Acapulco herum: Dort hat der mittlerweile 32-Jährige 2017 das ATP-Tour-500-Turnier gewonnen, dabei neben anderen auch Rafael Nadal besiegt. Bei der aktuellen Ausgabe allerdings fehlt Querrey. Aus gutem Grund: Schon am 19. Februar hat Abby Dixon Querrey, mit der Sam seit Juni 2018 verheiratet ist, einen Sohn zur Welt gebracht, der auf den Namen Ford Austin Querrey hören wird.

Damit ist Querrey aber beileibe nicht der einzige Profi auf der ATP-Tour, der in diesem Jahr Familienzuwachs bekommen hat: Marin Cilic, Andreas Seppi und Jeremy Chardy waren auch schon so frei. Wie lange die Elternzeit des 32-jährigen US-Amerikaners ausfallen wird, steht noch nicht fest. Bei den Australian Open jedenfalls hat Querrey mit dem Einzug in die dritte Runde gezeigt, dass nach wie vor mit ihm zu rechnen ist. Zumal er dort in Runde eins Borna Coric glatt besiegen konnte.