ATP San Diego: Cameron Norrie und Casper Ruud nach großen Fights im Finale

Cameron Norrie und Casper Ruud haben in San Diego das Endspiel erreicht. Für ihren Finaleinzug mussten die beiden in der Nacht auf Sonntag jedoch durchaus hart arbeiten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.10.2021, 08:05 Uhr

Cameron Norrie steht in San Diego im Endspiel

Sowohl für Cameron Norrie als auch Casper Ruud setzt sich damit in San Diego ein hervorragender Lauf im Jahr 2021 fort. Die beiden Nordeuropäer schafften in Kalifornien den jeweils fünften Finaleinzug im Kalenderjahr 2021. Und das, obwohl sie nicht zwingend als Favoriten in ihr Semifinale gegangen sind. Zumindest jedenfalls im Fall von Cameron Norrie.

Der bekam es im ersten Halbfinale des Tages nämlich mit dem Russen Andrey Rublev zu tun, der immerhin bereits auf Rang fünf der ATP-Charts zu finden ist. Der 23-Jährige konnte seine Favoritenrolle zunächst auch in Zählbares ummünzen, schaffte das erste Break der Partie und machte Satz eins schließlich mit 6:3 zu seinen Gunsten zu.

Ruud um fünften Saisontitel

Im zweiten Satz war es nun aber der Linkshänder Norrie, der sich das erste Mal in diesem Match den Aufschlag Rublevs schnappen sollte. Im vierten Game der Partie gelang dem Briten das Break, das dieser auch zum Satzausgleich transportierte. In einem hochspannenden dritten Durchgang machte schlussendlich ein frühes Game den Ausschlag zu Gunsten Norries, der keinen einzige Breakchance mehr zuließ und den 3:6, 6:3 und 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden perfekt machte.

Im Endspiel geht es für Norrie nun gegen den gestandenen Sandplatzspezialisten Casper Ruud, der in San Diego überhaupt sein erstes ATP-Finale außerhalb von Sand erreichen konnte. Der Norweger besiegte in der Nacht auf Sonntag Grigor Dimitrov in rund zweieinhalb Stunden mit 6:4, 4:6 und 6:4. Für den Weltranglistenzehnten ist es das bereits fünfte Endspiel in dieser Saison. Die ersten vier konnte Ruud auch für sich entscheiden.