ATP Sanntiago live: Dominic Thiem vs. Cristian Garin im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Santiago auf Cristian Garin. Das Match gibt es ab 00:30 Uhr live im Livestream bei TennisTV und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2023, 08:27 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem und Cristian Garin bei ihrem einzigen Treffen 2020 in Wien

Zwei Tabellennachbarn treffen da in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Santiago aufeinander: Cristian Garin liegt in der aktuellen Weltrangliste auf Platz 100, Dominic Thiem auf der 99. Eine etwaige Favoritenrolle ist gemäß der Papierform also nicht auszumachen.

Der Blick in die Historie ist auch nicht wahnsinnig ergiebig: Thiem und Garin haben einmal gegeneinander gespielt - im Herbst 2020 konnte sich der Österreicher in Wien glatt mit 6:3 und 6.2 behaupten. Allerdings unter völlig anderen Bedingungen als in Santiago.

Thiem vs. Garin - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Cristian Garin gibt es ab 00:30 Uhr live im Livestream bei TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Santiago