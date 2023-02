ATP Santiago: Dominic Thiem eröffnet gegen Lokalmatador Cristian Garin

Dominic Thiem hat in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Santiago den chilenischen Lokalmatador Cristian Garin zugelost bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 08:05 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft zum zweiten Mal auf Cristian Garin

Selten wird Dominic Thiem besser vorbereitet in ein Match gegangen sein als in jenes, das in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Santiago ansteht. Dort trifft der Niederösterreicher nämlich auf Cristian Garin. Und der ist seit Jahren Mitglied im chilenischen Davis-Cup-Team, das wie Thiem von Nicolas Massu betreut wird. Darüber hinaus bringt Thiem gute Erinnerungen an Garin mit: Das bislang einzige Match konnte der in Wien im Herbst 2020 glatt mit 6:3 und 6:2 gewinnen.

Der potenzielle Zweitrundengegner steht auch schon fest: Es wird Sebastian Baez sein. Der Argentinier ist in Santiago an Position drei gesetzt.

Angeführt wird das Tableau von Lorenzo Musetti vor Francisco Cerundolo. Thiem ist wie Garin mit einer Wildcard in das 28er-Raster gekommen.

