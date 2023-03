ATP Santiago: Dominic Thiem verliert gegen Cristian Garin

Dominic Thiem ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Santiago in der ersten Runde ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Cristian Garin mit 2:6 und 6:7 (2).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2023, 02:54 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem auf seinem bevorzugten Geläuf

Dominic Thiem ist auch in Santiago der ganz große Durchbruch im Jahr 2023 verwehrt geblieben. Österreichs Nummer eins musste wie schon vergangene Woche in Rio de Janeiro nun auch in der chilenischen Hauptstadt gegen einen Lokalmatador ran. Und verlor gegen Cristian Garin mit 2:6 und 6:7 (2). Damit bleibt der Sieg gegen Alex Molcan in Buenos Aires der einzige zählbare Erfolg der Sandplatz-Tournee durch Südamerika.

Das ist natürlich nicht die Bilanz, die sich Dominic Thiem vor den drei Events gewünscht hatte. Gegen Garin misslang schon derStart: Thiem gab sein erstes Aufschlagspiel zu null ab. Mit dem zweiten Break zum 5:2 stellte Garin im ersten Akt die Zeichen auf Sieg.

Im zweiten Satz hielt der US-Open-Champion von 2020 besser mit, auch wenn Thiem immer mal wieder Breakchancen abwehren musste. Im Tiebreak ging Garin dann schnell mit 4:0 in Führung. Von diesem Rückstand erholte sich Dominic Thiem nicht mehr.

Nächste Station für den Niederösterreicher ist nun das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Dort hat Thiem für das Einzel eine Wildcard bekommen. Im Doppel tritt er mit Casper Ruud an.