ATP Santiago: Family-Business! - Nicolas Jarry triumphiert in der Heimat

Nicolas Jarry holt beim ATP-World-Tour-250-Turnier in seiner Heimatstadt Santiago de Chile seinen zweiten Karrieretitel - seine Tante Catalina Fillol ist gleichzeitig Turnierdirektorin.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2023, 09:08 Uhr

© Getty Images Nicolas Jarry holte bei seinem Heimturnier in Santiago seinen zweiten Karrieretitel

Zu Hause schmeckt es doch am besten. Und Titeltriumphe in der Heimat zählen wohl auch zu den süßesten Siegen, die man erringen kann. Die Gefulswelt des Nicolas Jarry wird dementsprechend positiv aufgewühlt sein, konnte der 27-Jährige doch den Titel beim ATP-World-Tour-250-Event in Santiago de Chile für sich beanspruchen. Jarry setzte sich in einem spannenden 2:47-Stunden-Kampf gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry durch und schaffte damit den zweiten Turniersieg in seiner Karriere nach dem Titel bei der Sandplatz-Veranstaltung in Bastad 2019.

Und es war nicht nur ein Stück harte Arbeit am Finalsonntag, denn der Chilene musste in allen Partien seit dem Achtelfinale jeweils über die volle Distanz gehen. Auf dem langwierigen Weg bis zum Siegespokal rang Jarry etwa Diego Schwartzmann, Yannick Hanfmann oder Jaume Munar in teils ausgesprochen intensivsen Dreisatz-Partien nieder. Auch der Jubel der ohnehin eher innbrünstigen südamerikanischen Fans war dementsprechend groß - Jarry wurde mit "Ole! Ole! Ole! Ole! Nico! Nico"-Sprechchören gefeiert.

84 Weltranglisten-Plätze nach vorne

"Es ist wirklich unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass ich Champion bei diesem für meine Familie historischen Turnier bin", sagte der nun Weltranglisten-52. noch beim On-Court-Interview nach seinem großen Endspiel-Sieg. Jarry spielte dabei auf die Tatsache an, dass seine Tante Catalina Fillol Turnierdirektorin beim Sandplatz-Turnier in der chilenischen Haupstadt ist. Auch sein Großvater Jaime Fillol Sr. war ein erfolgreicher Tennisspieler, dessen Karriere ihn bis auf Platz 14 der ATP-Charts gebracht hatte.

Jarry hatte den südamerikanischen Sandplatz-Swing als Weltranglisten-136. in Angriff genommen. Mit der Semifinalteilnahme beim 500er-Turnier in Rio de Janeiro und dem Titielgewinn in seiner Heimat katapultierte sich Ex-Weltranglisten-38. in den ATP-Charts um unfassbare 84 Ränge nach vorne.

Hier das Einzel-Tableau aus Santiago de Chile.