ATP Santiago: Yannick Hanfmann scheitert in Runde eins

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Santiago in Runde eins an Juan Manuel Cerundolo gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.02.2024, 21:25 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann ist in Santiago ausgeschieden

Der südamerikanische "Golden Swing" ist für Yannick Hanfmann mit einer frühen Niederlage zu Ende gegangen. Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterlag Juan Manuel Cerundolo mit 6:3, 3:6 und 5:7. Dabei hatte Hanfmann im dritten Satz durchaus Chancen, wenigstens noch das Tiebreak zu erreichen, nachdem er zuvor schon einen Break-Rückstand aufgeholt hatte. Aber Cerundolo gelang es im allerletzten Spiel, ein 15:40 zu parieren.

Der Dienstag war aus deutscher Sicht somit kein guter Tag. Denn in Dubai musste sich Maximilian Marterer dem Australier Christopher O´Connell glatt mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben.