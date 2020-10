ATP Sardinien: Musetti, Hanfmann siegreich - Unsicherheit nach Fogninis Positiv-Test

Lorenzo Musetti und Yannick Hanfmann haben beim ATP-Tour-250-Turnier in Cagliari das Viertelfinale erreicht. Über dem Turnier schwebt allerdings das COVID-19-Virus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2020, 17:29 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht erstmals in einem ATP-Tour-Viertelfinale

Zunächst zum Sportlichen: Lorenzo Musetti, der beim ATP-Masters-1000-Turnier unter anderem mit Siegen gegen Stan Wawrinka und Kei Nishikori groß aufgezeigt und danach in Forli sein erstes ATP-Challenger-Event gewonnen hat, setzte sich gegen seinen Landsmann Andrea Pellegrino nach knapp einer Stunde Spielzeit mit 6:2 und 6:1 durch. Mit exakt demselben Ergebnis gewann Yannick Hanfmann gegen den an Position drei gesetzten Casper Ruud. Hanfmann hat nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Kitzbühel das Finale erreicht, wo er gegen Miomir Kecmanovic verlor. Hanfmann und Musetti spielen am Freitag gegeneinander.

Der einzige im Hauptfeld verbliebene Gesetzte ist Albert Ramos-Vinolas aus Spanien, der sich gegen Corentin Moutet mit 6:0 und 6:3 durchsetzen konnte und im Viertelfinale gegen Marco Cecchinato spielt.

Die Nummer eins des Turniers allerdings, Fabio Fognini, konnte zu seinem ersten Match gar nicht antreten. Die aktuelle italienische Nummer zwei wurde vor seinem Auftaktmatch positiv auf COVID-19 getestet und durch Lucky Loser Danilo Petrovic ersetzt. Pikant dabei allerdings, dass Fognini noch am Dienstag eins ehr langes Doppel an der Seite von Musetti bestritten hat. Woraufhin 20 der verbliebenen Spieler noch einmal zum Test antreten mussten. Diese Tests sind dem Vernehmen nach negativ ausgefallen.

