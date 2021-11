ATP: Nur schwer zu glauben - Darren Cahill redet von Federer-Comeback in Australien

Der renommierte Trainer und Analyst Darren Cahill sprach im australischen Radio über ein mögliches Comeback von Roger Federer bei den Australian Open.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 14:24 Uhr

© Getty Images Roger Federer soll laut Darren Cahill bereits bei den Australian Open wieder auf die Tour zurückkehren

Gerade in unserer heutigen Social-Media-Zeit, muss man mit Informationen, die man aus dem Internet zieht, mehr als vorsichtig sein. Neben der täglichen Reichweite und damit verbundener Werbeeinnahmen sind auch Dinge wie persönliche Geltungssucht nicht zu unterschätzen, wenn es um „weltweite Neuigkeiten“ geht. Besonders der Sportsektor geht über an unbestätigten Gerüchten, Fake News und Meinungsäußerungen, die mehr den Wunsch als Vater des Gedanken haben, als auf wahren Fakten zu basieren.

So hat Darren Cahill am „Sportsday“ im australischen Radio mit einer Aussage aufhorchen lassen, die zwar wunderbar anzuhören, aber kaum zu glauben ist: „Die Australian Open werden voller großartiger Geschichten sein. Anscheinend wird auch Roger [Federer] spielen, ich weiß, dass er derzeit am Platz hart an sich arbeitet, und wir sind ziemlich sicher, dass er kommen und die Australian Open spielen wird.“

So rasche Rehabilitation kaum vorstellbar

Aber wie realistisch ist es, dass die ehemalige Nummer eins tatsächlich bereits wieder in „Down under“ ins Turniergeschehen eingreifen wird? Wir erinnern uns - im August dieses Jahres musste sich der „Maestro“ zum dritten Mal innerhalb von 18 Monaten am Knie operieren lassen. Auch wenn Federer bereits im September - wohlgemerkt noch auf Krücken - über den guten und erfreulichen Genesungsfortschritt informierte, ist eine so rasche Rehabilitation nach einer Knie-Operation schwer vorstellbar.

Andererseits: Den drei Superstars Novak Djokovic, Rafael Nadal und eben auch „FedEx“ ist so ziemlich alles zuzutrauen. „Rafa“ hat sich ja nach seiner Fußverletzung bereits zurückgemeldet, und wenn „Nole“ sich noch den nötigen Stich holt… Träumen darf man ja noch - nur erwarten darf man sich nicht zu viel.