ATP setzt 2022 die Turniere in China aus

San Diego, Florenz und Neapel statt Shanghai, Peking und Zhuhai: Wir die ATP gestern bekanntgab, wird man in diesem Jahr nicht nach China reisen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2022, 15:09 Uhr

Grund dafür sind die Restriktionen in China hinsichtlich COVID-19.

Es ist das dritte Jahr in Folge, dass die Turniere in China damit ausfallen. Konkret: das Shanghai Masters sowie die 250er-Turniere in Chengdu und Zhuhai.

Stattdessen hat die ATP an sechs Turniere Einjahres-Lizenzen für eine Austragung im Spätjahr ausgegeben.

Konkret neu im Terminkalender für 2022 (alles 250er-Turniere):

19. - 25. Sept: San Diego, USA (Hartplatz)

26. Sept. - 2. Okt.: Seoul, KOR (Hartplatz) und Tel Aviv, ISR (Halle)

10. - 16. Okt.: Florenz, ITA (Halle); Gijon, ESP (Halle)

17. - 23. Okt.: Neapel, ITA (Hartplatz)

Das 250er-Turnier in Nur-Sultan wird zudem in diesem Jahr als 500er-Turnier ausgetragen.

Einen Ersatz als 1000er-Turnier (für Shanghai) gibt es nicht.

Hier geht's zum gesamten Turnierkalender 2022

WTA setzt China-Turniere wegen Geschehnissen um Peng Shuai aus

"Als globale Sportart haben wir weiterhin mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen", sagte ATP-Chef Andrea Gaudenzi. "Die Absage von Turnieren ist eine bedauerliche Tatsache, und wir wünschen unseren betroffenen Turnierteilnehmern und Fans alles Gute. Gleichzeitig ist es unglaublich ermutigend, dass sich viele großartige Städte bereit erklärt haben, in dieser Saison ATP-Tour-Tennis zu veranstalten. Dies zeigt das starke internationale Interesse an unserem Produkt und bestätigt unseren flexiblen Ansatz, mit dem wir auf die sich schnell ändernden Umstände reagieren. Wir möchten allen an diesem Prozess beteiligten Akteuren danken und freuen uns auf eine spannende zweite Saisonhälfte."

Die WTA-Turniere hatte bereits vor Längerem die Turniere in China abgesagt, hier jedoch aufgrund der Geschehnisse um Peng Shuai.

Hier hatte die ATP nicht mitgezogen.