ATP Shanghai: Alcaraz nach Sieg gegen Evans im Achtelfinale

Topfavorit Carlos Alcaraz ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Dan Evans in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2023, 16:02 Uhr

Carlos Alcaraz am Montag in Shanghai

Ein langsamer Start konnte Carlos Alcaraz in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Events dann doch nicht aufhalten. Denn Alcaraz machte gegen den britischen Davis-Cup-Spieler ein frühes Break wett, gewann den ersten Satz noch im Tiebreak und setzte sich schließlich nach einer Spielzeit von 2:23 Stunden mit 7:6 (1) und 6:4.

Damit steht der Topfavorit im Achtelfinale, wo er am Mittwoch auf Grigor Dimitrov treffen wird. Der Bulgare hatte sich in der ersten Partie auf dem Stadium Court in Shanghai gegen Karen Khachanov ebenfalls mit 7:6 (6) und 6:4 behauptet.

Für eine kleine Überraschung sorgte Diego Schwartzman, der gegen Taylor Fritz im Tiebreak des dritten Satzes ein eigentlich schon verloren geglaubtes Match noch drehte. Fritz schlug beim Stand von 5:4 im dritten Durchgang nämlich schon auf den Einzug ins Achtelfinale auf. Schwartzman spielt im Achtelfinale gegen Nicolas Jarry aus Chile, der Lorenzo Sonego mit 7:6 (4) und 6:2 verabschiedete.

