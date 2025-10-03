ATP Shanghai: Ben Shelton beim Comeback chancenlos

Ben Shelton hat sein erstes Match seit der Aufgabe bei den US Open vor ein paar Wochen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai glatt verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 09:18 Uhr

© Getty Images Ben Shelton muss erst wieder Fahrt aufnehmen

Shelton hatte sich als fit zurückgemeldet, beim 2:6 und 4:6 gegen David Goffin blieb der US-Amerikaner aber ohne Chance. In Flushing Meadows hatte Shelton seine Partie gegen Adrian Mannarino wegen einer Schulterverletzung nicht zuende spielen können, an einen Start beim Laver Cup war danach nicht zu denken. Dass Ben Shelton in Shanghai überhaupt aufschlägt, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen.

In Hinblick auf die Qualifikation für die ATP Finals sollte die Pleite gegen Goffin aber keine allzu großen Auswirkungen haben. Shelton, der in diesem Sommer in Toronto seinen bislang größten Triumph gefeiert hatte, liegt im Race auf einem soliden sechsten Platz. Und wird in Shanghai ganz sicher nicht aus den Top 8 herausfallen.

Die untere Tableau-Hälfte ist nach dem Ausscheiden von Ben Shelton allerdings um eine Attraktion ärmer. Aber Novak Djokovic und Jannik Sinner, der morgen in das Turnier einsteigt, sind ja noch im Raster vertreten. Carlos Alcaraz, die etatmäßige Nummer eins, hat dagegen auf einen Start in Shanghai verzichtet.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai