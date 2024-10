ATP Shanghai: Ein erfolgreicher Start für die US-Boys – trotz Regen

Der andauernde Regen hält die US-amerikanischen Spieler nicht vom Gewinnen ab. Bei dem ATP-Tour-1000-Turnier in Shanghai konnten sich Taylor Fritz, Tommy Paul und Frances Tiafoe ihr Ticket in die nächste Runde sichern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2024, 12:41 Uhr

Nach drei Tagen durfte nun endlich Taylor Fritz bei dem Masters Turnier an den Start gehen. Das Erst-Runden-Duell musste aufgrund des Regens immer wieder verschoben werden, bis heute. Nach 1:54 Stunden gelang dem siebtgesetzten US-Open-Finalisten der Sieg gegen Terence Atmane, wenn auch in zwei knappen Sätzen (7-6 (4), 7-6 (5)). In der dritten Runde trifft der US-Amerikaner auf den ungesetzten Japaner Yosuke Watanuki.

Auch Landsmann Tiafoe scheint sich von seinem frühen Aus bei den Japan Open bestens erholt zu haben und startete mit neuem Elan in das ATP-Tour-1000-Turnier in Shanghai. Der an Nummer 13 gesetzte US-Amerikaner erreichte durch einen souveränen 6:2 und 6:4-Sieg gegen den chinesischen Wildcard-Spieler Zhou Yi die zweite Runde des Master-Turniers. Tiafoe, der seit 2017 erstmals wieder in Sahghai gewinnen konnte, trifft im Sechzehntelfinale auf den Russen Roman Safiullin.

Tommy Paul mit dem Comeback des Jahres?

6:7 (2) und 2:5-Rückstand inklusive fünf Matchbälle gegen sich. Keine gute Situation für Tommy Paul. Dieser behielt aber die Nerven und entriss seinem Gegner, Alejandro Tabilo, den sicher geglaubten Sieg. Der an elfgesetzte Paul drehte das Sechzehntelfinale und gewann schließlich mit 7(2), 7-6(6) und 6:2 in zwei Stunden und 43 Minuten. Der Achtelfinalgegner des Rolex Shanghai Masters wird entweder Tomas Machac oder Aleksander Vukic heißen.

Das schlechte Wetter hält nun schon seit drei Tagen an und der Regen lässt die Spielansetzungen immer wieder weiter nach hinten verschieben. Der Montagsterminplan des ATP-Masters-1000-Turniers wurde auf 13 Einzelspiele reduziert, wobei noch keine Spiele auf den Außenplätzen möglich sind.

