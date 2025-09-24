ATP Shanghai: Fils und Paul ziehen raus

Zwei prominente Spieler werden beim anstehenden Masters 1000 in Shanghai fehlen: Arthur Fils und Tommy Paul. Beide kämpfen weiterhin mit hartnäckigen Verletzungen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 11:33 Uhr

Fils verzichtet auf Asien-Tournee

Arthur Fils hatte bereits seinen Start in Tokio abgesagt und verzichtet nun auch auf den anstehenden Auftritt in Shanghai. Dadurch bekommt der Argentinier Mariano Navone seine Chance. Fils' anhaltende Rückenprobleme, ausgelöst durch eine Ermüdungsfraktur während der zweiten Runde der French Open, erlauben ihm derzeit noch keine Turnierteilnahme. Auch das ATP 250 in Brüssel wird der französische Topspieler voraussichtlich verpassen.

Saisonende für Fils?

Ob Fils zumindest noch bei seinem Heimturnier in Paris auflaufen kann, bleibt offen. Ein vorzeitiges Ende wird mittlerweile aber durchaus von ihm und seinem Team als mögliche Option diskutiert. Die Absage der Asien-Tournee verdeutlicht, wie schwerwiegend Fils' Probleme noch immer sein dürften.

Tommy Paul muss ebenfalls passen

Der US-Amerikaner Tommy Paul, aktuell die Nummer 15 der Welt, war seit den US Open nicht mehr im Einsatz. Fuß- und Bauchmuskelverletzungen, die ihn schon in Wimbledon und bei den US Open beeinträchtigten, hindern ihn daran, in Shanghai anzutreten. Ein genaues Comeback-Datum steht noch nicht fest. Für ihn rutscht der junge Franzose Arthur Cazaux nach.

Auswirkungen auf das Turnier

Mit dem Rückzug von Fils und Paul verliert das Turnier zwei Spieler aus den Top 30, was das Teilnehmerfeld offener machen könnte. Besonders im unteren Teil des Tableaus könnten sich dadurch neue Chancen für Außenseiter ergeben, während sich Favoriten wie Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic leichteren Starts gegenübersehen.