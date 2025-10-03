ATP Shanghai: Hanfmann schlägt Tiafoe - und wartet auf Djokovic

Yannick Hanfmann ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Frances Tiafoe in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai eingezogen. Und könnte dort auf Novak Djokovic treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 09:50 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann steht in Shanghai in Runde drei

Yannick Hanfmann spielt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai weiter groß auf. Der Karlsruher, der zum Auftakt Lorenzo Sonego in drei Sätzen besiegen konnte, setzte sich in Runde zwei gegen Frances Tiafoe nach einer Spielzeit von 2:50 Stunden mit 6:7 (9), 6.2 und 6:1 durch. Damit steht für Hanfmann wohl ein echter Schlager an: Denn im nächsten Match könnte es gegen Novak Djokovic gehen.

Der allerdings muss sich zunächst einmal gegen Marin Cilic behaupten. In der Partie der beiden Veteranen ist Djokovic natürlich der Favorit. Schließlich hält er in Shanghai mit vier Titeln auch den Rekord an Championaten.

Nicht erfolgreich ist dagegen das Comeback von Ben Shelton verlaufen. Der US-Amerikaner, der seit den US Open wegen einer Schulterverletzung kein Match bestreiten konnte, verlor gegen David Goffin mit 2:6 und 4:6. Goffin spielt in Runde drei gegen den Kanadier Gabriel Diallo, der sich gegen Benjamin Bonzi in zwei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai