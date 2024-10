ATP Shanghai: Jannik Sinner gewinnt gegen Taro Daniel

Jannik Sinner gewinnt in der zweiten Runde des ATP Masters in Shanghai gegen Taro Daniel 6:1, 6:4 und feiert damit nach einem Freilos in der ersten Runde einen erfolgreichen Auftakt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2024, 09:43 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner zeigte gegen Taro Daniel eine starke Leistung.

Jannik Sinner hatte es bei seinem ersten Auftritt in der chinesischen Millionen-Stadt durchaus eilig. Ganze 22 Minuten dauerte der erste Satz zwischen dem Südtiroler und seinem Gegner Taro Daniel. Keine Anzeichen von Nachwirkungen beim zweifachen Grand-Slam-Champion drei Tage nach der bitteren Finalpleite gegen Carlos Alcaraz in Peking.

Der Weltranglistenerste dominierte die Partie mit dem ersten Ballwechsel und ließ der Nummer 93 der Tennisweltrangliste keine Chance auf eigene Akzente. Auch ein leicht missratener Volley von Jannik Sinner, der auf dem ersten Blick zu lang wirkte, fand noch knapp den Weg ins Feld.

Jannik Sinner behält die Kontrolle

Der zweite Satz startete aus Sicht von Taro Daniel besser. Das erste Spiel gehörte dem Japaner, der anschließend jedoch erneut unter dem starken Druck seines Kontrahenten zu leiden hatte. Erneut münzte Jannik Sinner eine Breakchance in Zählbares um und konnte so auch im zweiten Durchgang bereits früh das Geschehen mit einem Vorsprung kontrollieren.

Doch Taro Daniel kämpfte sich nun in die Partie. Über zehn Minuten dauerte das fünfte Aufschlagspiel des zweiten Satzes, dass Daniel nach vier abgewehrten Breakbällen erfolgreich ins Ziel retten konnte. Doch das sollte am Ausgang des Duells nichts mehr verändern. Nach 1:19 Stunde trafen sich beide Spieler zum Handschlag am Netz.

In der nächsten Runde darf sich Jannik Sinner mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry messen, der einen Dreisatzerfolg gegen Botic van de Zandschulp feiern durfte.

