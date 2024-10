ATP Shanghai live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde beim Masters-Turnier in Shanghai auf Tallon Griekspoor. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2024, 19:19 Uhr

Alexander Zverev darf nach der wietterbedingten Pause von drei Tagen wieder auf der Anlage des Masters-Turniers von Shanghai sein Können zeigen. Nach dem Auftaktsieg gegen Mattia Belucci folgt nun der Vergeleich mit dem Niederländer Tallon Griekspoor.

Gegen den 28-Jährigen hat der Weltranglistendritte eine positive Bilanz. Vier der fünf bisherigen Duelle entschied Alexander Zverev zu seinen Gunsten. Der letzte vergleich erfolgte in der dritten Runde von Roland Garros. Der gebürtige Hamburger siegte in fünf Sätzen und rückte anschließend bis in das Finale vor.

Zverev vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor gibt es ab ca. 14 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Shanghai