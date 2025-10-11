ATP Masters Shanghai live: Novak Djokovic vs. Valentin Vacherot im TV, Livestream und Liveticker
Novak Djokovic und Valentin Vacherot treffen im Halbfinale des ATP-Masters 1000 in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 12:30 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Nach seinem überzeugenden Zwei-Satz-Sieg über Zizou Bergs bekommt es Novak Djokovic im Shanghai-Halbfinale mit Überraschungsmann Valentin Vacherot zu tun. Dieser setzte sich gegen Holger Rune in drei Sätzen durch.
Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Spieler.
Djokovic vs. Vacherot - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Novak Djokovic und Valentin Vacherot gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.
Hier das Einzeltableau der Herren in Shanghai