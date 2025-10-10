ATP Shanghai: Rune flucht, Medvedev lässt sich ausziehen

Beim Masters in Shanghai schlugen zwei der ATP-Skandalboys wieder zu. Holger Rune verlor die Fassung, Daniil Medvedev sein Shirt.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 20:30 Uhr

© Getty Images Holger Rune (li.) und Daniil Medvedev (re.)

Runes Beschimpfung der eigenen Box

Holger Rune hat seinem aufbrausenden Temperament wieder einmal alle Ehre gemacht. Beim Viertelfinal-Aus gegen den monegassisch-französischen Außenseiter Valentin Vacherot verlor der 22-jährige Däne im entscheidenden Satz komplett die Fassung. Nach einem unerzwungenen Schlag ins Netz drehte er sich zu seinem Team um und schrie: “Fuck you, Leute! Fuck you!”

Trainer Lars Christensen, Mutter Aneke und Fitnesscoach Marco Panichi, einst Betreuer von Novak Djokovic und Jannik Sinner, blickten konsterniert. Auf Runes anschließende, fast verzweifelte Frage “Was kann ich tun?” antwortete Panichi als einziger schließlich trocken: “Schlag den Ball weiterhin mit der richtigen Länge.” Doch weder der Rat noch der Frust halfen. Rune kämpfte mit Schmerzen im linken Oberschenkel, humpelte über den Platz und musste sich Vacherot nach fast drei Stunden geschlagen geben.

Medvedev anzüglich beim Ausziehen?

Indes sorgte Daniil Medvedev für ein Spektakel ganz anderer Art. Im Achtelfinale gegen den jungen Amerikaner Learner Tien kämpfte der Russe bei drückender Hitze mit Krämpfen. Als er auf der Bank saß und sein durchgeschwitztes Shirt wechseln wollte, fragte er den Schiedsrichter, als sei es das normalste der Welt: “Kann ich das Ballmädchen bitten, mir das Hemd auszuziehen? Ich habe Krämpfe.” Die Bitte wurde erwartungsgemäß abgelehnt. Stattdessen erschien ATP-Supervisor Gerry Armstrong höchstpersönlich, half dem entkräfteten Medvedev aus dem Trikot und verschwand wieder – ein Moment zwischen Slapstick und Fremdschämen.

Medvedev ist für seine Exzentrik bekannt: für endlose Monologe mit Schiedsrichtern, bizarre Gesten ins Publikum und sarkastische Interviews. Doch die Szene in Shanghai traf einen neuen Nerv. In den sozialen Medien wurde er teils scharf attackiert. Viele empfanden seine Bitte als unangemessen. Medvedev selbst kommentierte die Episode nicht, gewann aber das Match gegen Tien in drei Sätzen und zog in weiterer Folge auch gegen Alex De Minaur ins Halbfinale ein. Einmal mehr blieb die Frage offen, ob er für seine Leistungen oder seine Eskapaden in Erinnerung bleiben wird.