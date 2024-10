ATP Shanghai: Sinner steht im achten Finale der Saison

Bei dem ATP-Tour-1000-Turnier in Shangai meisterte Jannik Sinner die Halbfinal-Hürde Tomas Machac souverän. Der Weltranglistenerste siegte mit 6:4 und 7:5. Und sicherte sich damit auch die Pole Position in den ATP-Charts am Ende des Jahres 2024.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.10.2024, 12:40 Uhr

© Getty Images

Nach einem langsamen Start des Erstplatzierten und einem druckvollen Start von Machac, musste Sinner zunächst einen 0:2 Rückstand hinnehmen. Der Südtiroler ließ sich davon aber nicht beirren, fand nach und nach immer besser ins Match, wirkte deutlich entspannter und erhöhte das Tempo. Dreimal brachte Sinner sein Aufschlagspiel zu Null durch. Machac währt sich zwar, konnte sich aber nicht gegen die genau passende Mischung aus defensive und offensive seines Gegners durchsetzten. Unter den Augen von Roger Federer, der sich das Match nicht entgehen ließ, ging der erste Satz mit 6:4 an den Favoriten der Partie.

Die guten Ballwechsel aus dem ersten Satz nahmen die Spieler direkt mit in den Zweiten. Der Aufschlag des Südtirolers bleib weiterhin äußerst stabil und so sichert sich die Nummer Eins der Welt das 3:2 mit einem Ass. Der an 30 gesetzte Tscheche sorgte mit einer druckvollen Antwort für den Spielausgleich. Machac verpasste die Chanc zur 5:4 Führung. Sinner hingegen nutzte seine siebte Breakchance des Matches und sicherte sich den zweiten Satz mit 7:5. Es ist das achte Endpsiel für den Südtiroler, der entweder gegen Novak Djokovic oder Taylor Fritz für seinen siebten Titel der Saison aufschlagen wird.

Mit seiner ersten Finalteilnahme in Shanghai sicherte sich Jannik Sinner auch gleichzeitig die Nummer eins in der ATP-Weltrangliste am Ende der Saison 2024 - unabhängig von seinem Abschneiden beim Turnier in Paris-Bercy und anschließend bei den ATP Finals in Turin. Nach dem morgigen Finale in Shanghai hat sich der zweimalige Major-Champion ja noch einem Auftritt beim “Six Kings Slam” in Saudi-Arabien verschrieben.

