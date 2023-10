ATP Shanghai: Ugo Humbert mag die Top 10 als Gegner - Tsitsipas bekommt's zu spüren

Ugo Humbert (ATP-Nr. 34) hat beim Masters-Turnier in Shanghai für eine Überraschung gesorgt und Stefanos Tsitsipas rausgenommen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2023, 20:43 Uhr

Mit 6:4, 3:6, 7:5 siegte der Mann aus Frankreich über Tsitsipas - und verbesserte seinen eigenen H2H-Rekord damit auf drei Siege bei nur einer Niederlage gegen den Griechen.

Überhaupt scheint Humbert einer für die größeren Gegner: Seine Bilanz gegen Kollegen aus den Top 10 liegt ausgeglichen bei neun Siegen und neun Niederlagen. Nicht schlecht für jemanden, der selbst "nur" Platz 25 als Career-High vorweisen kann. Humbert trifft nun auf J.J. Wolf.

Alcaraz weiter, Schwartzman überrascht

Bereits zuvor hatte unter anderem Carlos Alcaraz die Runde der letzten 16 erreicht. Diego Schwartzman, nur noch auf ATP-Rang 130 notiert, überraschte mit einem Sieg über Taylor Fritz. Und Andrey Rublev bot eine Glanzleistung beim 6:3, 6:0 gegen Astana-Sieger Adrian Mannarino - für die er sich am Ende selbst entschuldigte.

Und Tsitsipas: Der Weltranglisten-Sechste kommt aktuell nicht so richtig in Schwung. Er spielte zwar nicht schlecht gegen Humbert, die wichtigen Punkte allerdings gingen eben nicht an ihn. Seit seinem Turniersieg in Los Cabos Anfang August steht er bei nur drei Siegen bei sechs Niederlagen.

