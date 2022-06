ATP s'Hertogenbosch: Daniil Medvedev beendet Simon-Fluch

Daniil Medvedev hat im vierten Anlauf das erste Duell mit Gilles Simon für sich entschieden. Der Russe steht wie auch Felix Auger-Aliassime in s'Hertogenbosch nun in der Runde der letzten Acht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.06.2022, 18:32 Uhr

Daniil Medvedev steht in s'Hertogenbosch im Viertelfinale

Egal, ob auf Sand, auf Rasen oder auf Hartplatz: Gilles Simon hat bisweilen jede Gelegenheit, dem aktuellen Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev das Leben ein Stück weit schwerer zu machen, dankend angenommen. Drei Mal standen sich der französische Altmeister und der US-Open-Champion aus 2021 nun also bereits gegenüber, drei Mal verließ Simon den Court siegreich.

Diese Serie ist nun zu Ende, beim ATP-250-Event sollte Daniil Medvedev der Premierenerfolg über den mittlerweile 37-Jährigen gelingen. Mit 7:5 und 6:4 löste Medvedev sein Ticket für das Viertelfinale. In diesem geht es nun gegen Ilya Ivashka, der in der Runde der letzten 16 gegen Emil Ruusuvuori die Oberhand behielt.

Ebenfalls im Viertelfinale steht der Kanadier Felix Auger-Aliassime. Der Youngster zeigte sich in seinem Duell mit Lokalmatador Tallon Griekspoor nervenstark und siegte in zwei Tiebreaks. Überraschungen des Tages in s'Hertogenbosch? Die deutliche Niederlage von Alex de Minaur gegen Adrian Mannarino und das Aus von Taylor Fritz gegen den Holländer Tim van Rijthoven.

