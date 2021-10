ATP Sofia: Jannick Sinner löst das Ticket fürs Semifinale

Die Nummer eins des ATP-Turniers in Sofia, Jannik Sinner, steht nach einem durchaus erkämpften Sieg gegen James Duckworth in der Runde der letzten Vier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2021, 21:35 Uhr

© Getty Images Titelverteidiger Jannik Sinner steht beim ATP-Turnier in Sofia bereits im Halbfinale.

Die Zeichen stehen beim ATP-Hartplatz-Turnier in Sofia weiterhin gut, dass im Endspiel in der bulgarischen Hauptstadt die zwei Topfavoriten aufeinandertreffen werden. Nachdem am Nachmittag die Nummer zwei Gael Monfils völlig ungefährdet das Halbfinale erreicht hatte, zog am frühen Abend auch die Nummer eins der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung Jannik Sinner nach. Der Südtiroler bezwang nach fast zwei Stunden Spielzeit den Australier James Duckworth in einer umkämpften Partie mit 7:6 (4), 6:4.

Sinner lag in beiden Sätzen jeweils zurück, in Durchgang eins stand es rasch 3:0 aus der Sicht von Duckworth, auch das Break zum 2:3 nutzte dem Italiener nur für wenige Minuten etwas, gab er doch auch sein anschließendes Aufschlagspiel ab. Von 2:5 rettete sich der 20-Jährige noch ins Tiebreak, dass er sich dann wesentlich ungefährdeter sichern konnte.

Chancen auf Titelverteidigung intakt

Auch im zweiten Akt schaffte der Mann aus „Down under“ ein frühes Break zur 3:1-Führung, verlor dann allerdings seinerseits sein Service zum 3:4 aus der Sicht von Sinner. Der aktuell Weltranglisten-14. nahm Duckworth dann noch das entscheidende Aufschlagspiel zum 6:4 ab.

Am Samstag geht es für den Wahl-Monegassen nun im Halbfinale entweder gegen den Lucky Loser aus Polen, Kamil Majchrzak oder gegen Filip Krajinovic aus Serbien, der in Sofia an fünf gereiht ist. Sinner ist in Bulgarien Titelverteidiger. Er bezwang im Vorjahr im Endspiel den Kanadier Vasek Pospisil 6:4, 3:6, 7:6 (3). Es war der erste Titel für den mittlerweile dreifachen ATP-Tour-Turniersieger.

Hier geht's zum Einzel-Draw aus Sofia!