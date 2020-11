ATP Sofia: Jannik Sinner erster Finalist

Jannik Sinner hat als erster Spieler das Finale des ATP-Tour-250-Turniers in Sofia erreicht. Der Südtiroler besiegte Adrian Mannarino aus Frankreich mit 6:3 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2020, 15:47 Uhr

© GEPA Pictures Jannik Sinner steht in Sofia im Finale

Sinner könnte das Tennis-Jahr 2020 also tatsächlich mit seinem ersten Turniersieg auf der ATP-Tour abschließen. Dazu müsste er am morgigen Samstag einen Veteranen bezwingen: Entweder Richard Gasquet oder Vasek Pospisil, die später am Nachmittag in Sofia das zweite Halbfinale bestreiten. Gegen Mannarino nutzte Jannik Sinner in beiden Sätzen eine kurze Schwächephase seines Gegners, konnte seinerseits die Breakchancen des Franzosen mit druckvollem Spiel abwehren.

Mannarino war der letzte gesetzte Spieler im Feld. Die an topgesetzten Lanadier Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime hatten bereits ihre Auftaktmatches verloren. Sinner wiederum hatte am Donnerstag dafür gesorgt, dass auch Alex de Minaur, die Nummer drei in Sofia, seine Sachen packen musste.