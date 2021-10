ATP Sofia: Jannik Sinner und Gael Monfils fixieren Wunschfinale

Mit dem Italiener Jannik Sinner und dem Franzosen Gael Monfils stehen beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Sofia die beiden topgesetzten Spieler im Endspiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2021, 20:53 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht wie auch Gael Monfils im Endspiel der ATP-Hartplatz-Veranstaltung in Sofia.

Traumfinale für die Zuschauer des ATP-World-Tour-250-Events in Sofia: Sowohl Gael Monfils als auch Jannik Sinner haben ihre Halbfinals bei der Indoor-Hartplatz-Veranstaltung in der bulgarischen Hauptstadt gewonnen und werden sich am Sonntag im Endspiel der beiden topgesetzten Spieler gegenüberstehen. Im direkten Head-to-head führt der Weltranglisten-14. aus Südtirol mit 2:1. Zuletzt trafen die beiden in der dritten Runde der diesjährigen US Open aufeinander, die Fünfsatz-Partie sah Sinner als den Gewinner.

Zunächst konnte Monfils trotz eines verpatzten Starts gegen den US-Amerikaner Marcos Giron einen schlussendlich ungefährdeten 7:5,-6:0-Sieg einfahren, während sich Sinner bei seinem 6:3,-7:5-Erfolg gegen seinen gelegentlichen Trainingspartner Filip Krajinovic aus Serbien insgesamt deutlich schwerer tat. „Es war ein hartes Match“, meinte der 20-Jährige beim On-Court-Interview direkt nach der Partie. „Ich habe einfach versucht positiv zu bleiben.“

Sinner im „Race to Turin“ bereits auf Rang 10

Vor seinem morgigen Finalgegner hat Sinner großen Respekt: „Wir haben immer enge Matches. Es ist das vierte Mal, dass wir gegeneinander spielen. Wir hatten eine richtig enge Kiste bei den US Open im fünften Satz. Er ist ein großartiger Spieler, das weiß jeder. Er bewegt sich toll, was ihm natürlich zu Gute kommt. Es wird mit Sicherheit nicht einfach, aber ich kann froh sein, hier im Finale zu stehen und werde es genießen.“

Der 35-jährige Franzose spielt um seinen elften ATP-Tour-Titel, Sinner (inklusive dem Erfolg bei den „Next Gen Finals“ 2019) um seinen fünften Turniererfolg. Der junge Mann aus Innichen wird ab Montag im „Race to Turin“ bereits an Position zehn zu finden sein.

