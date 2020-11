ATP Sofia: Jannik Sinner vor erstem ATP-Titel?

Jannik Sinner steht beim ATP-250-Event von Sofia im Halbfinale - und könnte dort seinen ersten Titel auf der ATP-Tour holen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.11.2020, 07:42 Uhr

Jannik Sinner steht in Sofia im Halbfinale

2018 taucht der Name Jannik Sinner erstmals in den Aufzeichnungen der ATP auf. Alles begann bei einem Future-Event in Ägypten, bei welchem der Italiener in der zweiten Runde ausscheiden sollte. Bereits ein Jahr später gelang Sinner der Sprung auf die Challenger- und wenig später sogar auf die ATP-Tour. Bei ersterer konnte der Südtiroler zwei Titelgewinne feiern, bei letzterer sollte 2019 das erste Halbfinale (in Antwerpen) und der Sieg bei den NextGen-ATP-Finals folgen.

Nun, im Jahr 2020, hat Sinner erneut einige Erfolgsmeldungen geschrieben, den Sprung in die Top-50 der Weltrangliste geschafft, bei den French Open sein erstes Grand-Slam-Viertelfinale erreicht. Und in diesen Tagen, im bulgarischen Sofia, steht der Italiener zum Saisonfinale in seinem dritten ATP-Halbfinale. Und darf sich dabei recht realistische Chancen auf seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour ausrechnen.

Im Halbfinale gegen Mannarino

Erst im Viertelfinale hatte Sinner am gestrigen Donnerstag den bestplatzierten Spieler im verbleidenden Turnierraster ausschalten können, besiegte den Australier Alex de Minaur in einer umkämpften Partie in drei Sätzen. Nun geht es für Sinner gegen den Franzosen Adrian Mannarino, der gemeinhin als sehr unangenehmer Gegner gilt. Im Head-to-Head der beiden steht es noch 0:0, in der Weltrangliste hat Mannarino, der Routinier, um neun Plätze die Nase vorne.

Dennoch hat Sinner ein recht klares Bild davon, was ihn am heutigen Freitag erwarten wird: "Adrian ist ein anspruchsvoller Spieler, ein Linkshänder der gut aufschlägt und sich in langen Ballwechseln gut bewegt. Es wird ein körperliches Spiel werden", so der Italiener im Anschluss an seinen Sieg über de Minaur. "Ich muss mit meinem Trainer darüber sprechen, wie ich morgen spielen werde, und versuchen, mich darauf vorzubereiten."

Sollte Sinner auch diese Hürde meistern, so ginge es gegen den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Vasek Pospisil und Richard Gasquet. Auch gegen die beiden Veteranen auf der Tour wartet der 19-Jährige auf sein erstes Aufeinandertreffen, zumindest in puncto Weltrangliste liegt der Italiener aber bereits vor den beiden möglichen Finalgegnern. Die Chancen, dass der Sürdtiroler das Spieljahr 2020 ähnlich erfolgreich wie im Vorjahr - als er nach seinem Triumph bei den NextGen-ATP-Finals auch noch einen Challenger-Titel feierte - beendet, stehen also alles andere als schlecht.

