ATP Sofia/Metz: Letzte ATP-Tour-Auftritte 2023 für Struff, Hanfmann & Co

Die DTB-Spieler Maximilian Marterer und Jan-Lennard Struff sind kommende Woche noch beim ATP-World-Tour-250-Event in Sofia engagiert. Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier spielen in Metz.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 16:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jan-Lennard Struff tritt kommende Woche beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Sofia an

Die letzten Turniere des Jahres vor den ATP Finals - in dieser Saison die ATP-World-Tour-250-Turniere in Sofia und Metz - haben es nicht wirklich leicht. Für die Veranstalter ist es schier unmöglich Werbung mit verpflichteten Spielern zu machen, denn eine Woche vor Turnierbeginn sind noch ein Haufen hochkarätiger Athleten auf den Meldelisten zu finden. Doch während des letzten ATP-Masters-1000-Turniers des Jahres in Paris-Bercy verschieben sich die Machtverhältnisse meist noch so sehr, dass erst im Laufe des Events für die meisten Spieler klar wird, ob ein Antritt bei den kleineren Hallen-Hartplatz-Veranstaltungen in der kommenden Woche überhaupt noch Sinn ergibt.

So haben auch dieses Jahr auf den letzten Drücker noch zahlreiche Spieler aus den jeweiligen Turnieren herausgezogen (in Sofia waren es acht, in Metz sogar zehn). Des Veranstalters Leid ist jedoch des einen oder anderen Profis Freud, denn selbstredend werden durch die Vielzahl an Abmeldungen auch wieder Fix-Startplätze frei, die den schwächer positionierteren Athleten zu Gute kommen.

Hanfmann bereits am Sonntag im Einsatz

Aus deutscher Sicht gehen mit Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer zwei Titelaspiranten in der bulgarischen Hauptstadt an den Start. Während Struff, der gerade von einer langwierigen Verletzung zurückkommt, an drei gesetzt zum Auftakt auf ein Freilos zurückgreifen kann, eröffnet Marterer gegen den jungen Briten Jack Draper. In einem möglichen Achtelfinale würde dann die Nummer eins des Turniers Lorenzo Musetti auf den Nürnberger warten - Struff bekommt es jedenfalls mit einem Qualifikanten zu tun.

Hunderte Kilometer weiter nordwestlich an der Mosel greifen Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier ins Geschehen ein. Hanfmann eröffnet bereits am heutigen Sonntag gegen Lokalmatador Gregoire Barrere und träfe bei einem Erfolg in der Runde der letzten 16 entweder auf den Japaner Yosuke Watanuki oder einen Qualifikanten. Altmaier fordert zu Beginn einen Qualifikanten und könnte in der zweiten Runde auf Alexander Shevchenko (Russland) treffen, der allerdings zunächst ebenfalls erst einen Qualifikanten aus dem Weg räumen muss.

Hier das Einzel-Tableau aus Sofia.

Hier das Einzel-Tableau aus Metz.