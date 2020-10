ATP St. Petersburg: Daniil Medvedev scheitert überraschend an Reilly Opelka, Karen Khachanov weiter

Daniil Medvedev ist beim ATP-500-Event von St. Petersburg überraschend früh gescheitert. Der topgesetzte Russe unterlag im Achtelfinale Reilly Opelka in drei Sätzen. Seine Landsmänner Karen Khachanov und Andrey Rublev und der Kanadier Denis Shapovalov hingegen stehen erwartungsgemäß im Viertelfinale.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.10.2020, 20:39 Uhr

Daniil Medvedev ist auch in St. Petersburg früh gescheitert

Für Daniil Medvedev läuft es nach der bitteren Niederlage gegen Dominic Thiem im Halbfinale der US Open alles andere als nach Wunsch. Der Weltranglisten-Sechste war seit seinem Trip nach Nordamerika bei zwei Sandplatzturnieren an den Start gegangen, in Hamburg und bei den French Open in Paris. Bei beiden setzte es eine überraschende Auftaktniederlage, in Deutschland gegen Ugo Humbert, in Paris gegen Marton Fucsovics.

Nun ist der Weltranglisten-Sechste auch bei seinem Heimturnier in St. Petersburg, welches auf Medvedevs bestem Belag, dem Hartplatz, gespielt wird, früh gescheitert. Im Achtelfinale musste sich der topgesetzte Russe, der darüber hinaus auch als Titelverteidiger in seine Heimat gereist war, überraschend Reilly Opelka geschlagen geben. Zwar konnte Medvedev Durchgang eins dominieren, zwei späte Breaks in den Sätzen zwei und drei besiegelten aber das frühe Ausscheiden des Turnierfavoriten.

Besser lief es in der Night-Session für Karen Khachanov. Der Landsmann Medvedevs holte einen Satzrückstand gegen den nächsten Russen im Draw, Aslan Karatsev, auf und schaffte den Sprung in die Runde der letzten Acht. Bereits am Nachmittag haben die beiden Youngsters Andrey Rublev und Denis Shapovalov, die in St. Petersburg jedenfalls zum Kreis der Topfavoriten zu zählen sind, das Viertelfinale erreicht. Rublev besiegte nach verlorenem Auftaktsatz Ugo Humbert in einem umkämpften Match, Shapovalov hatte mit Ilya Ivashka keine Probleme.

