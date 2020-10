ATP St. Petersburg: Daniil Medvedev und Stan Wawrinka fahren Siege ein

Daniil Medvedev und Denis Shapovalov haben beim ATP-500-Turnier in St. Petersburg Auftaktsiege gefeiert. Stan Wawrinka steht hingegen bereits im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.10.2020, 21:37 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka schlug Evgeny Donskoy souverän

Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen sich die Organisatoren des Turniers von St. Petersburg in diesem Jahr über ein tolles Teilnehmerfeld freuen. Die Veranstaltung in der russischen Metropole stieg vom 250er- zum 500er-Event auf, zudem sind mit Daniil Medvedev und Andrey Rublev gleich zwei heimische Top-Ten-Spieler am Start.

Während Rublev bereits am Dienstag einen souveränen Auftakterfolg gegen Vasek Pospisil gefeiert hatte, gab Medvedev erst einen Tag darauf sein diesjähriges Debüt in St. Petersburg. Der topgesetzte Titelverteidiger erwischt gegen Richard Gasquet keinen guten Start und musste den ersten Satz sogar abgeben, schlussendlich fuhr der 24-Jährige aber einen souveränen 3:6, 6:3 und 6:0-Erfolg ein. In der zweiten Runde trifft Medvedev auf Reilly Opelka.

Shapovalov vs. Wawrinka im Viertelfinale?

Noch deutlich souveräner als der US-Open-Finalist des Vorjahres entledigte sich der an Position zwei gesetzte Denis Shapovalov seiner ersten Aufgabe. Der Kanadier schlug Viktor Troicki in nur 62 Minuten mit 6:2 und 6:3 und bekommt es nun mit Ilya Ivashka zu tun.

Sollte Shapovalov auch diese Hürde nehmen, würde im Viertelfinale Stan Wawrinka warten. Der Schweizer, der in der ersten Runde gegen Dan Evans noch drei Matchbälle abgewehrt hatte, musste in seiner Zweitrundenbegegnung zwar ebenfalls kämpfen, setzte sich gegen Evgeny Donskoy nach verlorenem zweiten Satz aber mit 6:1, 3:6 und 6:3 durch.

Das Einzel-Tableau des Turniers in St. Petersburg