ATP St. Petersburg: Shapovalov muss sich gegen Andujar strecken

Denis Shapovalov ist nach anfänglicher Mühe doch noch souverän in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in St. Petersburg eingezogen. Der an Position zwei gesetzte Kanadier gewann gegen Pablo Andujar mit 2:6, 6:3 und

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 14:00 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov hat 2021 bislang keine große Saison gespielt

So richtig rund läuft es in diesem Jahr nicht für Denis Shapovalov, mit ein paar Ausreißern nach oben: Vor allem der Halbfinal-Einzug in Wimbledon hat angedeutet, wozu der mit seinen 22 Jahren immer noch junge Kanadier fähig ist. Novak Djokovic war dann aber doch noch eine Nummer zu groß. In Genf stand Shapovalov im Endspiel, unterlag dort allerdings Casper Ruud.

Und so steht als einziger Turniersieg nach wie vor Stockholm 2019 in der Vita des Linkshänders, immerhin einer mehr als bei Kumpel Félix Auger-Aliassime. Da würde sich das ATP-Tour-250-Turnier in St. Petersburg geradezu für einen zweiten Titel aufdrängen. In Runde eins musste sich der an Position zwei gesetzte Shapovalov aber schon ordentlich strecken, gewann gegen Pablo Andujar dann aber doch mit 2:6, 6:3 und 6:0.

Shapovalov fast ohne Chance auf Turin

Nächster Gegner wird entweder Alexander Bublik oder Jan-Lennard Struff sein, auch das sollte für Shapovalov machbar sein. Im Halbfinale würde gemäß Setzung dann Aslan Karatsev warten, der am Sonntag in Moskau einen Heimsieg gefeiert hat. Und sich nach wie vor Hoffnungen auf die Teilnahme bei den ATP Finals in Turin machen darf. Dort wäre Denis Shapovalov sicherlich auch gerne am Start gewesen. Dazu müsste nun aber schon fast ein Wunder her: nämlich ein Triumph in St. Petersburg und dann vor allem auch der Turniersieg in Paris-Bercy in der kommenden Woche.

